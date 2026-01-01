One Percent More Humid
One Percent More Humid
Catherine (Julia Garner) und Iris (Juno Temple) kennen sich, seit sie denken können. In einem heißen, drückend schwülen Sommer in New England treffen sie sich nach längerer Zeit wieder und versuchen, ihre einst enge Freundschaft neu zu beleben. Zwischen Partys, exzessivem Müßiggang und nächtlichem Nacktbaden tauchen sie in eine scheinbar sorglose Zwischenwelt ein, fernab von Verantwortung und Zukunftsplänen. Doch unter der Oberfläche liegt eine unausgesprochene Spannung: Die Erinnerung an ein tödliches Ereignis aus ihrer Vergangenheit hängt schwer in der feuchten Sommerluft und bedroht ihre fragile Nähe. Anstatt sich der Wahrheit zu stellen, suchen beide Ablenkung in riskanten Affären. Catherine beginnt eine Beziehung mit ihrem Schwarm aus Kindheitstagen (Philip Ettinger), während Iris sich auf ein gefährliches Verhältnis mit ihrem ehemaligen Vertrauenslehrer (Alessandro Nivola) einlässt.