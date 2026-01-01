Outback
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
Outback
Endlose Weiten, sengende Hitze und hochgiftige Schlangen, Spinnen und Skorpione. Wer aus 'Down Under' stammt, kennt die tödlichen Gefahren, die das australische 'Outback' für leichtsinnige Reisende bereithält. Die Touristen Lisa Sachs (Lauren Lofberg) und Wade Kelly (Taylor Wiese) erfahren dies am eigenen Leib, nachdem sie vom Weg abkommen und ihr Campingbus in der erbarmungslosen Einöde strandet. Denn fernab aller Rettung und unter der erbarmungslos brennenden Sonne des Hinterlands wird aus dem Abenteuerurlaub ein gnadenloser Kampf ums nackte Überleben...