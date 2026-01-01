Paranormal Asylum
Paranormal Asylum
Die Freunde Mark (Aaron Mathias) und Andy (Nathan Spiteri) sind aufstrebende Filmemacher. Für ihr neuestes Projekt wollen sie und Andys Verlobte Michelle (Laura Gilreath) den Fall von Mary Malone, auch bekannt als 'Typhus-Mary', untersuchen und dokumentarisch festhalten. Vor fast 100 Jahren wurde diese beschuldigt, einen tödlichen Virus verbreitet zu haben und daraufhin in eine Irrenanstalt in der Nähe von New York gesperrt. Um ihren Tod ranken sich viele dunkle Mythen. Als Michelle versucht, Kontakt mit dem Geist von Mary Malone aufzunehmen, verändert sie sich immer mehr, fühlt sich verfolgt und ist zunehmend verwirrt. Während sich Michelles Zustand immer weiter verschlechtert, entdecken Mark und Andy, dass manche Geheimnisse besser hätten begraben bleiben sollen.