Pariser Fashion Week: Wer bestimmt was Trend wird?
37 Min.Ab 12
37 Min.Ab 12
Pariser Fashion Week: Wer bestimmt was Trend wird?
Paris im Oktober - es ist Fashion Week und jeder, der in der Modebranche etwas auf sich hält, ist in der Stadt. Ob große Designer wie Chanel mit Karl Lagerfeld, Gucci und Hermès oder kleinere Labels wie Talbot Runhof aus München. Doch wer entscheidet eigentlich über Tops und Flops? Focus TV hat die deutsch Designer Johnny Talbot und Adrian Rumhof und Chefredakteurin Annette Weber vor und während der großen Show. Die Focus TV Reportage über die Vorfreude, Anspannung und Patzer hinter die Kulissen der Pariser Fashion Week.