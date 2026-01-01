Phantom Halo - Brüder am Abgrund
90 Min.Ab 16
Die Brüder Samuel (Thomas Brodie-Sangster) und Beckett Emerson (Luke Kleintank) leben am Existenzminimum. Ihr Vater Warren (Sebastian Roché) bekommt seine Spielsucht nicht in den Griff und versäuft jeden Cent, den die beiden nach Hause bringen. Um mit ihrem chaotischen Leben fertig zu werden, flüchtet sich jedes Familienmitglied in eine andere Traumwelt: Shakespeare, Comics, Liebesaffären. Als sich Beckett die Gelegenheit bietet, leicht an etwas Geld heranzukommen, indem er Banknoten fälscht, hofft er, damit die Schulden seines Vaters zurückzahlen zu können. Doch sein Plan geht schief.