Piggy
97 Min.Ab 16
97 Min.Ab 16
Piggy
Carlota Pereda schafft ein spannendes Drama, basierend auf ihrem eigenen gleichnamigen Kurzfilm: Sara ist es gewohnt, wegen ihrer Figur gemobbt zu werden. Eines Tages aber gehen drei junge Frauen zu weit: Sie lachen Sara im Schwimmbad aus und nehmen ihr die Kleidung weg. Das Mädchen macht sich gedemütigt auf den Heimweg und beobachtet dabei, wie eine seiner Peinigerinnen brutal entführt wird. Sara muss sich entscheiden: Überlässt sie ihre Mobberin der Strafe oder hilft sie ihr?