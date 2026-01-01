Pluto - Ein Schutzengel auf vier Pfoten
Pluto - Ein Schutzengel auf vier Pfoten
Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt „Pluto – Ein Schutzengel auf vier Pfoten“ die bewegende Geschichte eines außergewöhnlichen Hundes. Als der herrenlose Streuner Pluto unerwartet im Leben der Familie Davis auftaucht, verändert sich alles. Die Familie kämpft mit persönlichen Herausforderungen, Konflikten und Sorgen. Doch Pluto gewinnt mit seiner Treue und seinem unerschütterlichen Wesen schnell die Herzen aller. Ob er ein Kleinkind rettet, einem verletzten Jungen neuen Lebensmut schenkt oder dabei hilft, familiäre Spannungen zu überwinden: Pluto wird zu einem unverzichtbaren Begleiter. Mit seiner besonderen Gabe bringt er Menschen wieder zusammen, stärkt den Zusammenhalt und zeigt, wie wichtig Vertrauen, Liebe und Freundschaft sind. Ein warmherziger Familienfilm über Hoffnung, Zusammenhalt und die erstaunliche Kraft einer unerwarteten Freundschaft auf vier Pfoten.