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POWERSTATION am LIMIT? EcoFlow Delta Pro 3 mit 12kWh Speicher im Test
18 Min.
Ab 12
18 Min.
Ab 12
Details
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POWERSTATION am LIMIT? EcoFlow Delta Pro 3 mit 12kWh Speicher im Test
Neues Topmodel von EcoFlow: Delta Pro 3 mit 12kWh Speicher Ausbau im Test. Macht das Sinn?
Genre:
Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber: