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POWERSTATION am LIMIT? EcoFlow Delta Pro 3 mit 12kWh Speicher im Test

18 Min.Ab 12
Bauforum2418 Min.Ab 12
Bauforum24

POWERSTATION am LIMIT? EcoFlow Delta Pro 3 mit 12kWh Speicher im Test

Neues Topmodel von EcoFlow: Delta Pro 3 mit 12kWh Speicher Ausbau im Test. Macht das Sinn?

Genre:
Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Bauforum24