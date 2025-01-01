Professor Love

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Starbesetzte Komödie mit Pierce Brosnan und Jessica Alba: Der Frauenheld Richard muss erstmals in seinem Leben Verantwortung übernehmen, als sein Rendezvous Kate von ihm schwanger wird. Er folgt ihr ins kalifornische Malibu und versucht, sich an sein neues Leben als Familienvater zu gewöhnen. Als schließlich nach drei Jahren die Ehe wieder auseinandergeht und die Ausländerbehörde mit Abschiebung droht, fürchtet Richard, seinen Sohn für immer verlassen zu müssen ...

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Puls8 HD
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH