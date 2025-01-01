P.S. Ich liebe Dich

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzergreifende Bestseller-Verfilmung mit Oscar-Gewinnerin Hilary Swank: Holly und Gerry sind ein Traumpaar und über beide Ohren ineinander verliebt. Als er an Krebs stirbt, bricht für die junge Witwe die Welt zusammen. Eines Tages bekommt sie einen Brief - mit Gerrys Handschrift. Es folgen weitere Briefe, die er vor seinem Tod geschrieben hat, und in jedem hat er sich für seine verzweifelte Frau eine besondere Aufgabe ausgedacht, die sie wieder ins Leben zurückführen soll.

Genre:
Romanze, Tragikomödie
Produktion:
US, 2007
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
sixx
Copyrights:
© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG