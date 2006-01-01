Pulse: Du bist tot, bevor du stirbst
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
Pulse: Du bist tot, bevor du stirbst
Studentin Mattie möchte ihrem Ex Josh helfen. Er ist verstört - und erhängt sich schließlich in ihrer Anwesenheit. Zusammen mit ihren Freunden Stone, Tim und Isabell will Mattie herausfinden, warum Josh den Freitod wählte. Derweil ereignen sich in der Stadt immer mehr mysteriöse Suizide, aber eine Massenpanik bleibt merkwürdigerweise aus. Die meisten Menschen wirken wie paralysiert. Matties Spur führt zu dem Bastler Dexter, der ihr hilft, die Geschichte zu verfolgen.