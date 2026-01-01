Puncture - David gegen Goliath
Puncture - David gegen Goliath
Der junge Houstoner Anwalt Mike Weiss ist brillant, kompromisslos – und schwer drogenabhängig. Gemeinsam mit seinem besonnenen Partner Paul Danziger führt er eine kleine Kanzlei, die ums Überleben kämpft. Als die Krankenschwester Vicky Rogers die beiden um Hilfe bittet, entdecken sie eine erschütternde Wahrheit: Vicky infizierte sich durch eine verseuchte Nadel mit HIV, obwohl ein sicheres, neu entwickeltes Nadelsystem existiert – jedoch von mächtigen Konzernen systematisch vom Markt gedrängt wird. Angetrieben von Vickys Schicksal und unterstützt vom Erfinder der Sicherheitsnadel, geraten Mike und Paul in einen Rechtsstreit gegen ein undurchsichtiges Geflecht aus Giganten der Gesundheitsbranche, Lobbyismus und Korruption. Während die Gegenseite mit allen Mitteln kämpft, ringt Mike nicht nur um Gerechtigkeit, sondern auch mit seinen eigenen Dämonen – ein Kampf, der ihn an seine Grenzen bringt.