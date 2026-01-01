Rabies: A Big Slasher Massacre
94 Min.Ab 18
94 Min.Ab 18
Rabies: A Big Slasher Massacre
Tali (Liat Harlev) und Ofer (Henry David) sind Geschwister. Da sie sich aber ineinander verliebt haben, reißen sie aus und verstecken sich in einem Wald. Alles scheint gut zu werden, bis sie einem bestialischen Killer (Yaron Motola) begegnen. Doch nicht nur die beiden machen Bekanntschaft mit dem brutalen Serienmörder, auch ein paar Freunde auf dem Weg zu einem Tennisspiel werden Teil einer perfiden und brutalen Mordserie. Ein Jagd- und Versteckspiel ohne Gleichen beginnt...