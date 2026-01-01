Radio Rebel – Unüberhörbar
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
Radio Rebel – Unüberhörbar
High School Schülerin Tara (Debby Ryan) ist dermaßen schüchtern, dass sie vor der Klasse noch nicht einmal einen einzigen Buchstaben an die Tafel schreiben kann. Doch sie hat ein erstaunliches Geheimnis: Sie ist “Radio Rebel”! Wenn Tara nämlich zuhause ihre Kopfhörer aufsetzt, wird sie die selbstbewusste, offenherzige, inspirierende, anonyme Stimme im Radio.Als ihr Stiefvater, der Besitzer der SLAM Studios, das herausfindet, fördert er Tara. Als jedoch Schuldirektorin Moreno, eine unangenehme Zeitgenossin, den Abschlussball streicht, wird dem “Radio Rebel” von den Mitschülern die Schuld gegeben. Nun muss sich Tara persönlich beweisen…Für alle Fans von HANNAH MONTANA, PLÖTZLICH PRINZESSIN oder CINDERELLA STORY!