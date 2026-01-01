Zum Inhalt springenBarrierefrei
Radius – Tödliche Nähe

93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Utopja
Nach einem Autounfall hat Liam (Diego Klattenhoff) seine Erinnerung komplett verloren und weiß nicht mehr, wer er ist. Er macht sich auf den Weg in die Stadt, um Hilfe zu suchen. Doch alles, was er dort vorfindet, sind Leichen mit seltsam blassen Augen. Zunächst glaubt er an einen Virus, der für all das verantwortlich ist. Aber nach und nach wird ihm die schreckliche Wahrheit bewusst: Jeder der sich ihm in einem Radius von 15 Metern nähert, fällt auf der Stelle tot um...

Genre:
Drama, Horror, Mystery
Produktion:
CA, 2017
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Utopja
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH