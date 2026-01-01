Rafiki – Beste Freunde
74 Min.Ab 6
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Rafiki – Beste Freunde
Die drei neunjährigen Freundinnen Julia, Mette und Naisha sind seit Schulbeginn die allerbesten Freundinnen. Nichts kann die drei Mädchen trennen, die jede freie Minute miteinander verbringen. Umso tragischer die Nachricht als Naisha und ihre Familie, Kriegsflüchtlinge, den Bescheid erhalten, dass ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Die Familie flieht kurzerhand nach Oslo, taucht dort unter und die besten Freundinnen werden getrennt. Mit Hilfe von geheimer Tinte wissen Julia und Mette jedoch, wo sich ihre Freundin Naisha befindet – tragischer Weise erfährt dies auch Julias Vater, ein Polizist. Eine abenteuerliche Reise beginnt für die Mädchen, die alles versuchen, um die Ausweisung von Naisha zu verhindern.