Raus aus dem Haus!
Raus aus dem Haus!
Dr. Phil Loder weiß theoretisch alles über Wirtschaft – nur sein eigenes Leben hat er nicht im Griff. Unterbezahlt, überqualifiziert und chronisch frustriert träumt er vom letzten Heiligtum des Kapitalismus: einem eigenen Haus. Als ihm eine Villa zum lächerlichen Spottpreis angeboten wird, wittert Phil den Coup seines Lebens. Ein kleiner Haken? Die rüstige Besitzerin Astrid darf bis zu ihrem Tod dort wohnen. Was soll schon schiefgehen? Sehr viel. Denn Astrid ist weder gebrechlich noch gewillt, Platz zu machen. Während Phil in einer heruntergekommenen Nebenwohnung haust, sein Erspartes verbrennt und sein Leben zusehends entgleist, entwickelt sich zwischen ihm und seiner vermeintlich baldigen „Erblasserin“ ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel. Juristische Fallen, moralische Bankrotterklärungen und kapitalistische Illusionen prallen aufeinander – bis Phils Traum vom Eigenheim zur grotesken Farce wird.