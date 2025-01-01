Resolution – Cabin of Death
90 Min.Ab 12
Der drogenabhängige Chris hat den absoluten Tiefpunkt erreicht. Er lebt in einer abgelegenen, baufälligen Hütte fern der Zivilisation, umgeben von alten Möbeln. Eines Tages taucht überraschend sein bester Freund Michael auf. Er will Chris mit Gewalt von der Drogensucht heilen und legt ihm kurzerhand Handschellen an. Doch dann findet Michael merkwürdige, unheimliche Dinge in der Hütte. Bald muss er erkennen, dass eine weitaus größere Bedrohung als Chris' Drogensucht die Hütte heimsucht.