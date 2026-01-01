Rexx, der Feuerwehrhund
112 Min.Ab 6
112 Min.Ab 6
Rexx, der Feuerwehrhund
Rexx ist Hollywoods größter Hundefilmstar. Doch Ruhm und Glamour können den intelligenten Terrier nicht mehr begeistern. Als er sein altes Leben hinter sich lässt, verschlägt es ihn zur Feuerwehr von Lincoln County. Dort trifft er auf den jungen Shane, der gemeinsam mit seinem vierbeinigen Freund versucht, einer heruntergekommenen Feuerwache neuen Glanz zu verleihen. Schon bald beweist Rexx, dass in ihm weit mehr steckt als ein dressierter Filmhund. Mit Mut, Cleverness und einem feinen Gespür für Menschen wächst er schnell zu einem unverzichtbaren Mitglied des Teams heran. Als es darauf ankommt, müssen Shane, Rexx und die Feuerwehrleute zusammenhalten. Eine turbulente Familienkomödie voller Herz, Humor und spektakulärer Rettungsaktionen.