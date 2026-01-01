Rhapsodie im August
94 Min.Ab 6
Rhapsodie im August
Clark, der auf Hawaii lebt, macht sich mit seinen vier Kindern nach Japan auf, um dort seine alte Tante Kane-San zu besuchen. Als diese erfährt, dass ihr Bruder im Sterben liegt, kommen alte traumatische Erinnerungen, die von dem Atombombenabwurf über Nagasaki im August 1945 herrühren, in ihr hoch. Als Teil der Familienhistorie, aber auch als Mahnmal für die Gesellschaft teilt sie ihre Erlebnisse im nuklearen Holocaust mit ihrem Neffen und dessen Kindern.