Rhapsodie in Blei
85 Min.Ab 12
Cowboy Rex O'Herlihan ist kein gewöhnlicher Western-Held: Er weiß, dass er sich in einem Western befindet und wie die Geschichte ausgeht. Deshalb stürzt er sich von einem Klischee ins nächste und ist dabei ständig neuen Gefahren ausgesetzt. Er sieht sich einem tyrannischen Colonel, einem korrupten Sheriff und zahlreichen Banditen gegenüber. Aufgrund seines Wissens und der Hilfe einer gutmütigen Prostituierten ist er ihnen allen jedoch stets einen Schritt voraus.