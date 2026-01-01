R.I.F. - Ich werde Dich finden
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
R.I.F. - Ich werde Dich finden
Als Stéphane Monnereau (Yvan Attal), Kommissar der Pariser Polizei, auf der Fahrt in den Urlaub eine Motorpanne hat, lässt er seine Frau und seinen kleinen Sohn an einer Tankstelle zurück, um die Reparatur seines Wagens zu organisieren. Als er dorthin zurückkehrt, ist seine Frau jedoch spurlos verschwunden. Die Indizien sprechen dafür, dass Stéphane hieran möglicherweise nicht ganz unschuldig ist. Im Visier der Polizei und auf der verzweifelten Suche nach seiner Frau, nimmt Stéphane die Dinge selbst in die Hand. Er taucht mit seinem Sohn unter und übernimmt auf eigene Faust die Ermittlungen. Schon bald jedoch ist auch Stéphanes Leben in Gefahr...