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Rings

Rings

99 Min.Ab 16
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Rings

Gänsehaut garantiert, denn das paranormale Grauen um "The Ring" geht weiter - diesmal inszeniert vom Spanier F. Javier Gutiérrez: Julia sorgt sich um ihren Freund Holt, der an einem geheimnisvollen Projekt von Professor Gabriel teilnimmt. Der kaufte zuvor auf einem Trödelmarkt einen defekten VHS-Rekorder, der eine ominöse Kassette enthält. Darauf ist ein Mädchen namens Samara zu sehen - und jeder, der sich das Video anschaut, soll innerhalb von sieben Tagen sterben ...

Genre:
Horror, Thriller
Produktion:
US, 2017
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.