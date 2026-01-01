Ritter Jamal – Eine schwarze Komödie
92 Min.Ab 12
Ritter Jamal – Eine schwarze Komödie
Als Jamal Walker (Martin Lawrence) - ein wenig ambitionierter Mitarbeiter eines mittelalterlichen Freizeitparks und seines Zeichens legendärer Frauenheld, Faulpelz und Football-Fan - eines Tages beim Reinigen des künstlichen Burggrabens ins Wasser fällt, taucht er im England des 14. Jahrhunderts wieder auf. Im Glauben, im Konkurrenzpark 'Castle World' zu sein, wirbelt er das höfische Leben gehörig durcheinander und trifft auf kaltblütige Machtmenschen, ungeahnt moderne Frauen und treue Gefolgsleute. Doch als ihm dämmert, dass er sich im echten Mittelalter befindet, hört für ihn der Spaß auf.