Robo Warriors
Robo Warriors
Im Jahr 2036 ist die Erde von der außerirdischen Macht der Teridaxx erobert worden. Die Menschheit steht kurz vor dem Untergang, ihre Widerstandszellen sind verstreut und verzweifelt. Doch es existiert noch ein letzter Funke Hoffnung: ein gewaltiger Kampfroboter, geschaffen für Schlachten, die kein Mensch allein überstehen könnte. Der frühere Pilot Ray Gibson wurde einst aus einer gescheiterten Mission zurückgelassen, doch nun bekommt er eine zweite Chance. Gemeinsam mit dem jungen Zach und dessen Großvater, einem der ursprünglichen Entwickler der Kampfroboter, begibt er sich auf eine gefährliche Reise, um die verschollene Maschine zu finden und zu reaktivieren. Während die Teridaxx ihre Macht immer stärker ausdehnen und die Erde vollständig unterwerfen wollen, rückt der Moment der Entscheidung näher. Nur mit dem letzten Kampfroboter kann Ray einen finalen Schlag wagen – ein Kampf, der über die Zukunft der Menschheit entscheidet.