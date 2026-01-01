Robocop 4 Law & Order - Pilotfilm zur Serie
Robocop 4 Law & Order - Pilotfilm zur Serie
Pilotfilm zur Serie: Panische Angst regiert in den Straßen von Detroit. Blutige Auseinandersetzungen zwischen den Einwohnern und dem Militär sind an der Tagesordnung, das einzige herrschende Gesetz ist Selbstjustiz. Der mächtige OCP-Konzern hat mit Hilfe des wahnsinnigen Wissenschaftlers Dr. Cray Mallardo (Cliff De Young) eine grauenhafte Killer-Maschine geschaffen. Der Terror-Computer 'Neuro-Net' soll an ein menschliches Gehirn gekoppelt werden, um OCP-Boss Chairman (David Gardner) sein lang ersehntes Ziel zu ermöglichen: die ganze Stadt unter seine Kontrolle zu bringen. Das Opfer für den Wahnsinnsplan steht bereits fest - Diana Powers (Andrea Roth), eine hochintelligente Sekretärin bei OCP. Es gibt nur einen, der den Ablauf des Planes aufhalten kann: RoboCop (Richard Eden).