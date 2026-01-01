Romance in the Air - Liebe in luftigen Höhen
81 Min.Ab 0
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Romance in the Air - Liebe in luftigen Höhen
Als Eden nach vielen Jahren an den malerischen Lake Tahoe zurückkehrt, entdeckt sie, dass ihre Jugendliebe Riley nach wie vor dort lebt. Dieser hat Schwierigkeiten, seine angeschlagene Firma für Heißluftballonfahrten aufrechtzuerhalten. Eden steht ihm mit Rat und Tat zur Seite und kommt ihm dabei immer näher. Und obwohl sie in einer festen Beziehung ist, beginnt sie bald, von einer gemeinsamen Zukunft mit Riley zu träumen.