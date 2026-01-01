Romantik à la Carte
Romantik à la Carte
Die erfolgreiche New Yorker Starköchin Caroline steht plötzlich vor einer unerwarteten Herausforderung: Sie erbt ein charmantes Café in einer malerischen Küstenstadt Australiens. Fest entschlossen, es schnell zu verkaufen, reist sie ans andere Ende der Welt – doch die Begegnung mit Simon, dem leidenschaftlichen Chefkoch, stellt alles auf den Kopf. Zwischen exotischen Aromen, flackernden Kerzen und dem Rauschen des Ozeans entfaltet sich eine Geschichte voller kulinarischer Versuchungen und romantischer Spannung. Während Caroline versucht, ihre Karrierepläne mit den neuen Gefühlen zu vereinen, muss sie sich fragen: Ist Erfolg alles, oder gibt es ein Rezept für wahres Glück? In einer Welt, in der Geschmack und Herz verschmelzen, beginnt ein Kampf zwischen Vernunft und Leidenschaft – und die Liebe könnte das wichtigste Gericht auf der Karte sein.