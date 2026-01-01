Ruf nach Liebe - Calling for Love
91 Min.Ab 0
Ruf nach Liebe - Calling for Love
Sam Desouza, eine junge Podcast-Moderatorin, wird ungewollt der Love-Songs-Show »Heartwaves« zugeteilt, in der es unter anderem darum geht, Ex-Partner wieder zusammenzuführen. Anfangs noch etwas skeptisch, findet sie mit der Zeit Gefallen an ihrem neuen Job - insbesondere da sie sich unverhofft in einen ihrer Gäste, den sentimentalen Romantiker Jake Hanson, verliebt. Was sich zunehmend als Problem erweist, denn wie soll Sam einem Mann ihre Liebe gestehen, der eigentlich wegen seiner Verflossenen Becky mit ihr ist? Sam muss sich schnell entscheiden, ob die »Heartwaves« erfolgreich für Jake & Becky auf Sendung gehen oder sie spontan ihrem Herzen folgt...