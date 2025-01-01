Sacred - Die Prophezeiung
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
Sacred - Die Prophezeiung
Eine Gruppe von Studenten reist in ein abgelegenes und heiliges Stück Land der amerikanischen Ureinwohner, um eine Abschlussarbeit über die Folklore der amerikanischen Ureinwohner zu schreiben. Dieses abgelegene Sumpfgebiet wurde vor Hunderten von Jahren genutzt, um mörderische Verbrecher zu richten und zu bestrafen. Das Land selbst hat magische Kräfte, die es den Toten ermöglichen, zurückzukehren und die Schuldigen zu bestrafen. -Sünden können zurückkommen und dich töten