Sag kein Wort
Sag kein Wort
Als der Psychiater Dr. Nathan Conrad (Michael Douglas) zur verstörten und seit Jahren verstummten Patientin Elisabeth Burrows (Brittany Murphy) gerufen wird, ahnt er nicht, wie schicksalhaft diese Begegnung für ihn sein wird. Der Albtraum beginnt noch in derselben Nacht: Gangster haben seine kleine Tochter aus der Wohnung entführt und das ganze Apartment mit Überwachungskameras versehen. Statt Lösegeld verlangen sie von ihm, Elizabeth einen Zahlencode zu entlocken, der sie zum Versteck eines Zehn-Millionen-Dollar-Diamanten führen soll. Ein brutaler Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn Conrad hat nur 8 Stunden Zeit, Elizabeth zum Sprechen zu bringen. Wenn er seine Tochter lebend wiedersehen will, darf er jedoch niemandem auch nur ein Wort sagen...