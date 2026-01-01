Sanitatem
81 Min.Ab 16
Flächendeckende Stromausfälle in ganz Europa haben Ilay von seiner Familie getrennt. Nun versucht er, in seinem zerstörten Heimatland Deutschland Insulin zu finden, um damit das Leben seiner Tochter zu retten, die alles ist, was ihm noch geblieben ist. Bei einem heftigen Kampf mit zwei Brüdern rettet Ilay der jungen Ärztin Loana das Leben, die ihm nun hilft. Zwar ist Loana in dieser apokalyptischen Welt nicht allein, dennoch nimmt Ilay sie mit, denn nur mit ihrer Hilfe kann seine Tochter überleben.