Savage Dog
91 Min.Ab 18
91 Min.Ab 18
Savage Dog
Indochina, 1959. Eine heruntergekommene Stadt wird von vietnamesischen Warlords und europäischen Kriegsverbrechern kontrolliert. Fünf solcher gefährlichen Männer leiten das Arbeitslager 'Den-Dhin-Chan'. Gefangen an diesem grausamen Ort, hat sich der frühere Preisboxer Martin Tillman (Scott Adkins) einen Namen im Turnierkampf gemacht und die wohlhabendsten Gefangenen haben hohe Summen auf ihn gesetzt. Als Tillmans Entlassung naht, möchte er eigentlich nur nach Hause. Aber die korrupten Gefängnisbosse tun alles, um seine Freilassung zu verhindern. Nachdem Tillman auf brutale Weise alles entrissen wird, was ihm lieb und teuer war, sieht er sich zur Konfrontation mit den fünf Aufsehern gezwungen und nimmt Rache.