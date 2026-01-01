Saving Face
Die chinesischstämmige Amerikanerin Wil ist eine erfolgreiche Chirurgin, hütet jedoch ein Geheimnis: Sie ist lesbisch, was für ihre chinesische Verwandtschaft eine Schande wäre. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, als eines Tages ihre Mutter vor der Tür steht: Sie ist schwanger, obwohl sie unverheiratet ist - ebenfalls etwas, das in der chinesischen Kultur verpönt ist. Nun muss Wil ihrer Mutter helfen, das Gesicht zu wahren und einen passenden Ehemann zu finden ...