Saxana und die Reise ins Märchenland
Saxana und die Reise ins Märchenland
Als die neugierige Saxana auf dem Dachboden das geheimnisvolle Zauberlexikon ihrer Mutter entdeckt, öffnet sich für sie das Tor zu einer fantastischen Märchenwelt voller Hexen, Zauberer, Elfen, Drachen und seltsamer Kreaturen. Gemeinsam mit ihrem neuen Freund Krakavous stürzt sie sich in ein aufregendes Abenteuer und erfährt dabei ein lange gehütetes Familiengeheimnis: Ihre Mutter war einst eine Hexenschülerin, die vor einer Strafe von 300 Jahren Nachsitzen in die Menschenwelt geflohen ist. Schon bald wird Saxana mit ihrer Mutter verwechselt und gerät ins Visier der gefürchteten Schnabel-Wölfe. Als dann auch noch der gefährliche Comic-Schurke Crashman in die Märchenwelt eindringt und alles ins Chaos stürzt, liegt das Schicksal der magischen Welt in ihren Händen. Mit Mut, Fantasie und einer Prise Zauberei muss Saxana ihre neuen Freunde retten und eine drohende Katastrophe verhindern.