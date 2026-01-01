Schatten der Gerechtigkeit
93 Min.Ab 12
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Schatten der Gerechtigkeit
Die ehrgeizige Polizistin Maria Teiss wird in die Abteilung ihres ehemaligen Ausbilders und Geliebten Edgar Feindt versetzt. Sie soll ein wachsames Auge auf seine Arbeitsmethoden haben und damit zur Aufklärung des im Raume stehenden "Selbstmordes" seines Kollegen beitragen. Außerdem muss ein grausames Verbrechen an einem Kind aufgeklärt werden. Wird Maria die wieder aufflammenden Gefühle für ihren damaligen Ausbilder Edgar unter Kontrolle bekommen?