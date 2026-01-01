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Schatzkästchen Ostpreußen

Schatzkästchen Ostpreußen

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Schatzkästchen Ostpreußen

Schatzkästchen Ostpreußen

Das 'Schatzkästchen Ostpreußen' präsentiert die umfangreichste Sammlung alter Filme aus Ostpreußen. Die 17 Dokumentarfilme wurden in den Jahren zwischen 1920 und 1945 gedreht. Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit alten Filmen, die seit Jahren nicht mehr zu sehen waren, und entdecken Sie völlig unbekannte Filmstreifen, die erst jetzt aus einem bislang verschlossenen Archiv der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.

Genre:
Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
TemporaTV
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH