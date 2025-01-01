Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schatzsuche weltweit - Der Traum vom großen Fund

Schatzsuche weltweit - Der Traum vom großen Fund

88 Min.Ab 12
Kabel Eins88 Min.Ab 12
Kabel Eins
Schatzsuche weltweit - Der Traum vom großen Fund

Schatzsuche weltweit - Der Traum vom großen Fund

Diese Reportage begleitet Schatzsucher auf der ganzen Welt, die mit unterschiedlichsten Mitteln versuchen, den großen Fund zu machen. Eine davon ist die in Australien lebende deutsche Auswanderin Kristin Voutta, die immer im Hinterkopf hat, die fette Goldader zu finden. Auch Dragan Covic aus Kroatien sowie ein deutscher und ein niederländischer Magnetfischer geben Einblicke in ihre Welten als professionelle Schatzsucher.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Abenteuer
Produktion:
DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© Kabel Eins