Schlagzeilenbattle - Wer gewinnt das Länderduell?
46 Min.Ab 6
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Schlagzeilenbattle - Wer gewinnt das Länderduell?
Jetzt heißt es Team Österreich gegen Team Schweiz: Jeweils bestehend aus zwei prominenten Social-Media-Stars treten die beiden Länder in einem spannenden Wettstreit gegeneinander an - und das auf italienischem Territorium. Denn sie wollen im Ausland für Furore sorgen und im besten Fall jede Menge Schlagzeilen generieren. Ob im Museum, am bekannten Piazza del Duomo oder an anderen Plätzen, wo sich die Leute nur so tümmeln: Wer mehr Schlagzeilen erhält, gewinnt das Länderduell.