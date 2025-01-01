Schreie und Flüstern
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Schreie und Flüstern
Emotionales Drama des preisgekrönten Regisseurs Ingmar Bergman: Die Schwestern Karin und Maria kehren auf den elterlichen Landsitz in Schweden zurück, um sich von ihrer krebskranken Schwester Agnes zu verabschieden. Konfrontiert mit Agnes' Leiden werden sie schmerzhaft mit ihren eigenen Lebenslügen konfrontiert. Doch statt Trost zu spenden, kreisen ihre Gedanken nur um sich selbst, während die fromme Haushälterin Anna der Sterbenden liebevoll zur Seite steht.