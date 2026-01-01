Second in Command
Er ist ein ehemaliger Navy S.E.A.L. mit ausreichend Kampferfahrung, um die Interessen der USA überall auf der Welt zu verteidigen. Als er jedoch einen neuen Posten in einem krisengebeutelten osteuropäischen Land antritt, sieht sich Commander Samuel 'Sam' Keenan (Jean-Claude Van Damme) mit einer blutigen, chaotischen Situation konfrontiert. Schwer bewaffnete Rebellen wüten in der Hauptstadt, haben den amerikanischen Botschafter bereits getötet und drohen nun, den neuen Präsidenten und seine labile Demokratie zu stürzen. Keenan sichert sofort die U.S.-Botschaft und gewährt dem Präsidenten Unterschlupf. Doch die nächsten US-Streitkräfte sind mehrere Stunden entfernt, und die brutalen Rebellen rücken immer näher. Keenan muss einen Weg finden, die Rebellion niederzuschlagen, bevor die Botschaft in Flammen aufgeht.