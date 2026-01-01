Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Secret Agency

Secret Agency

98 Min.Ab 12
MOVIEDOME98 Min.Ab 12
MOVIEDOME
Secret Agency

Secret Agency

Nr. 83 (Hailee Steinfeld) ist 16 und Klassenbeste. Sie kann Waffen blind zusammenbauen, fahren wie ein Rennfahrer, zuschlagen wie Jackie Chan und schießen wie Wyatt Earp. Aber sie hat keine beste Freundin, gehört zu keiner Clique und war noch nie auf einer Party. Denn Nr. 83 wird an einer geheimen staatlichen Schule für jugendliche Killer-Agenten erzogen. 'Keine Bindungen' ist das Motto von Ausbilder Hardman (Samuel L. Jackson). Doch seine Starschülerin möchte lieber ein ganz normaler Teenager sein. Bei einem Einsatz täuscht sie ihren Tod vor und taucht als Austauschschülerin Megan Walsh an einer kleinen High-School wieder auf. Und hier bekommt sie es mit richtig harten Gegnern zu tun: ihren Mitschülern. Vollends brenzlig wird die Situation, als die skrupellose Terroristin Victoria Knox (Jessica Alba) sie aufspürt...

Genre:
Action, Comedy
Produktion:
US, 2015
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
MOVIEDOME
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH