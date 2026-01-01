Secretary - Womit kann ich dienen?
112 Min.Ab 16
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Secretary - Womit kann ich dienen?
Die schüchterne Lee wird aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen und in die Obhut ihrer dysfunktionalen Familie gegeben. Auf der Suche nach Arbeit nimmt sie einen Bürojob bei dem anspruchsvollen Anwalt E. Edward Grey an. Er kritisiert ihre Fehler scharf und geht eines Tages von der verbalen Kritik zur physischen Bestrafung über. Doch Lee scheint in seiner Behandlung aufzugehen und eine wechselseitige Beziehung beginnt - bis Grey feststellt, dass sie die Demütigung genießt und sie feuert.