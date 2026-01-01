Seine Majestät, Kaiser Wilhelm II
Wilhelm II. (1859-1941) - Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. ist der meistfotografierte Mann seiner Epoche. Stets steht er im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses: als Patriarch, dem die eigenen Kinder die Hand küssen; als Kavalier und Weltmann; als vorbildlicher Ehemann und Familienvater; als unnahbarer, bestenfalls gnädiger Souverän; als gütiger Landesvater; als Oberlehrer der Nation, der alles besser weiß; als gewandter und gewinnender Gesprächspartner, der sich ganz auf sein Gegenüber einstellt. Wer war dieser Mann, der einer ganzen Epoche seinen Namen gab? Der Film zeichnet anhand seltener Filmaufnahmen ein facettenreiches Porträt des letzten deutschen Kaisers, der sich als "Herrscher von Gottes Gnaden" empfand: den militärischen Drill und die harte Erziehung seiner Jugend, sein Streben nach nationalem Prestige und kaiserlichem Glanz, seine fortgeschrittene Haltung gegenüber Wissenschaft und Technik, sein Interesse an sozialen Fragen, seine Rolle in der Weltpolitik und im Ersten Weltkrieg. Erst im Exil (1918-1941) wurde es still um den Mann, mit dessen Abdankung das Zweite Deutsche Kaiserreich unterging.