Senior Moment
Senior Moment
Victor Martin, ein pensionierter Air-Force-Pilot mit Hang zur Geschwindigkeit, lebt seinen Ruhestand in Palm Springs lieber mit Vollgas als mit Bingo. Gemeinsam mit seinem besten Freund Sal cruist er in einem silbernen Porsche durch die Stadt – bis ein Drag-Race ihn den Führerschein und sein geliebtes Auto kostet. Plötzlich auf den Bus angewiesen, trifft Victor die lebensfrohe Café-Besitzerin Caroline, die sich für den Schutz von Wüstenschildkröten engagiert. Zwischen Bio-Kaffee und Busfahrplänen entwickelt sich eine unerwartete Romanze – nicht ohne Missverständnisse, Eifersuchtsdramen und eine peinliche Verwechslung mit einem schwulen Künstler. Während Victor versucht, sein altes Leben zurückzuerobern, entdeckt er neue Seiten an sich: Mit Herzinfarkt, Humor und einem gestohlenen Porsche kämpft er sich zurück ins Leben – und in Carolines Herz.