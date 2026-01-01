Serienmörder: Wer sind die grausamsten Killer? | True Crime Doku
Serienmörder: Wer sind die grausamsten Killer? | True Crime Doku
🚨 Nichts für schwache Nerven! Diese Doku zeigt die Realität hinter den Schlagzeilen.🚨 Vier Serienmörder, vier verstörende Geschichten - verbunden durch eine Kälte, die fassungslos macht. Curtis Dean Anderson entführt und tötet, während er den Ermittlern stolz von seinen Taten erzählt. Ed Kemper, der „Co-Ed Killer“, mordet grausam und diskutiert später mit der Polizei über Verbrechen, als wäre es Alltag. Joanne Dennehy gehört zu den wenigen Frauen, die wahllos und ohne Reue töten, während Danny Rolling, der „Gainesville Ripper“, eine ganze Stadt in Angst versetzt. Diese Dokumentation blickt in die Psyche von Menschen, deren Leben von Gewalt bestimmt war und deren Taten bis heute schockieren. Sie zeigt, wie Ermittler ihre Spuren verfolgten, welche Muster sich in ihren Biografien abzeichnen und wie sie selbst ihre Verbrechen beschreiben. Originalaussagen, Archivmaterial und Experteneinschätzungen lassen erahnen, was in den dunkelsten Abgründen der menschlichen Psyche lauert.