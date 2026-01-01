Sex Couch - 10 Regeln Fürs Fremdgehen
Sex Couch - 10 Regeln Fürs Fremdgehen
Kate Oliver (Tammin Sursok) und Ben Roberts (Chris Marquette) sind noch nicht einmal verlobt, aber schon macht sich Langeweile in ihrem Schlafzimmer breit. Ihre Freunde Vince (Jesse Bradford) und Cameron Johnson (Virginia Williams), seit einigen Jahren verheiratet, kennen da ein Mittel: die offene Beziehung unter Beachtung der 10 Regeln fürs Fremdgehen. Doch das mit nachlassender Spannung kämpfende Paar ist sich noch nicht sicher, was sein Sexleben beflügeln soll. Als sich Cameron in Kates Ferienhaus einen sehr jungen Liebhaber gönnen will, prallen diverse Vorstellungen aufeinander. Denn nacheinander treffen überraschend ihr Mann, ihre Freundin und Ben ein - jeder in anderer Begleitung. Das schicke Strandhaus wird zum Schauplatz von Heimlichkeiten, Verwirrungen und (S)Experimenten.