Sex, Gras & Zombies!
88 Min.Ab 16
Jetzt schlägt’s 13! Was passiert wenn sich ein heißes Campus-Partygirl in einen süßen Untoten College-Boy, der eindeutig zu selten in der Sonne ist, verliebt? Richtig, man lehnt sich zurück, raucht jede Menge Gras und startet die größte Verbindungsparty auf dem gesamten Campus! Denn Gras scheint das einzige zu sein, was die Zombie-Epidemie aufhalten kann. Ein wahres Zombie-Heilmittel! Jetzt gilt es das gesamte College in Rauch einzuhüllen und das angenehme mit dem nützlichen zu verbinden.Wet-T-Shirt-Contests, Bier und Brüste inklusive! Also: Nicht stressen lassen und Weed rauchen bis der Arzt kommt, es ist eh nur eine Frage der Zeit, bis die Zombie-Apokalypse in Rauch aufgeht.