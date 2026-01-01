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Sexcoach - Vom Liebeskummer zur schnellen Nummer

Sexcoach - Vom Liebeskummer zur schnellen Nummer

99 Min.Ab 16
Netzkino99 Min.Ab 16
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Sexcoach - Vom Liebeskummer zur schnellen Nummer

Geh und hol dir deine Eier zurück! Wenn die eigene Mutter dir so einen Satz mit auf den Weg gibt, dann muss es wirklich schlimm um dich stehen. Und das tut es auch um Spence (Nick Roux), dem Allison (Sarah Baldwin) das Herz nicht nur gebrochen, sondern geradezu herausgerissen hat. Dem wimmernden Häufchen Elend muss unbedingt geholfen werden. Es schlägt die Stunde von Coke (Travis Van Winkle), Frauenliebling, bester Freund und ab jetzt auch 'SexCoach'. Im schicken Strandhaus seiner Eltern wird das Therapiezentrum aufgebaut und Spence eine gründliche Sexkur verordnet. Wenn er sich erstmal mit mindestens 13 heißen Bikini-Girls vergnügt hat, ist die Ex Geschichte. Für den liebeskranken Romantiker trotz zahlreicher williger Krankenschwestern keine leichte Aufgabe...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Netzkino
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH