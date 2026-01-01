Sexgeflüster
78 Min.Ab 16
78 Min.Ab 16
Sexgeflüster
Acht sehr unterschiedliche Paare haben eins gemeinsam – sie hatten gerade Sex! Und dabei erzählen die Pärchen nicht nur von der “Zigarette danach”, sondern von ihrem intimen Umgang miteinander, ihren Zweifeln und Ängsten und der großen Liebe. Da gibt es zwei junge Mädchen, die ihre Sexualität miteinander entdecken, ein älteres Swinger-Paar, Fremde, Liebhaber, Lügner und Betrüger. Und sie zeigen, was man sonst selten zu sehen bekommt: den intimen Umgang von zwei Menschen in aller Zweisamkeit. Herzschmerz, Zweifel und die große Nähe. Es kommt einiges ins Rollen, die Gefühle schlagen hohe Wellen, bis sich alles entscheidet: Was passiert, wenn der Sex vorbei ist?